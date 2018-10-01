В России остался последний олигарх

В России остался один олигарх, среди активов которого единственная компания. Об этом в эфире программы «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал бизнесмен Алишер Усманов.

«Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится... Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет», — сказал Усманов.

По его словам, олигархом можно считать того, кто «все взял, не заплатив». Самого себя он олигархом не считает: «Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — "фаворит королевы"».

Назвать имя последнего олигарха страны Усманов отказался, однако отметил, что это не Роман Абрамович и не Олег Дерипаска, которых он охарактеризовал словами: «Крупные бизнесмены, ведущие бизнесмены, лучшие бизнесмены, талантливые бизнесмены и так далее, и тому подобное».

По оценкам журнала Forbes, состояние Усманова составляет 12,5 миллиарда долларов. Основной актив бизнесмена — USM Holdings, владеющий крупными долями в металлургической компании «Металлоинвест» и мобильном операторе «Мегафон».

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