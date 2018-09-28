Российский олигарх создал крупнейшую нефтегазовую компанию Европы

Немецкий химический концерн BASF и LetterOne Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов — Wintershall и Dea. Новая компания Wintershall Dea, как отмечается в официальном сообщении, станет крупнейшей независимой нефтегазовой компанией Европы.

На начальном этапе 67 процентов акций достались BASF, 33 процента — LetterOne. Wintershall DEA планирует в период между 2021 и 2023 годами вывести ежедневную добычу нефти и газа на уровень 750-800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. Ожидаемая синергия от слияния не менее 200 миллионов евро ежегодно, начиная с третьего года после объединения.

Новая компания будет работать в Европе, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. По словам Михаила Фридмана, слияние стало важным событием в истории энергетики.

В 2017 году совокупная выручка обеих компаний составила 4,7 миллиарда евро, EBITDA — 2,8 миллиарда евро, а чистая прибыль — 470 миллионов евро. Суммарные ресурсы компаний оценивались в 210 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

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