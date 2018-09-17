Олигарх решил спасти российский мегапроект

Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» готова построить мост из Хабаровского края на Сахалин, если власти поставят ей такую задачу. Об этом заявил сам Ротенберг в эфире телеканала «Россия 1».
«Если будет такая задача, я думаю, что мы справимся, во всяком случае, у нас все основания для того, чтобы справиться с этой задачей, есть», — сказал Ротенберг. По его словам, «Стройгазмонтаж» будет участвовать в конкурсе на строительство моста: «Если мы будем лучшими, если нам доверят, будем строить».
Также он упомянул, что компания может побороться за подряды по строительству моста через Лену в Якутии и скоростной магистрали из Туапсе в поселок Джубга.
В конце июля президент России Владимир Путин одобрил проект по строительству моста на Сахалин. Однако позднее его реализацию назвали бесперспективной из-за недостаточного потока грузов на остров.
«Стройгазмонтаж» был одним из основных подрядчиков при строительстве Крымского моста. Из-за этого компания попала под санкции Евросоюза и Украины.