Олигарх решил спасти российский мегапроект

Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» готова построить мост из Хабаровского края на Сахалин, если власти поставят ей такую задачу. Об этом заявил сам Ротенберг в эфире телеканала «Россия 1».

«Если будет такая задача, я думаю, что мы справимся, во всяком случае, у нас все основания для того, чтобы справиться с этой задачей, есть», — сказал Ротенберг. По его словам, «Стройгазмонтаж» будет участвовать в конкурсе на строительство моста: «Если мы будем лучшими, если нам доверят, будем строить».

Материалы по теме Построят всех Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого

Также он упомянул, что компания может побороться за подряды по строительству моста через Лену в Якутии и скоростной магистрали из Туапсе в поселок Джубга.

В конце июля президент России Владимир Путин одобрил проект по строительству моста на Сахалин. Однако позднее его реализацию назвали бесперспективной из-за недостаточного потока грузов на остров.

«Стройгазмонтаж» был одним из основных подрядчиков при строительстве Крымского моста. Из-за этого компания попала под санкции Евросоюза и Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!