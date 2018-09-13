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Мегамост на Сахалин сочли бесполезным

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Мост, который свяжет остров Сахалин с материком, скорее всего, не построят, так как для него недостаточно грузов. Его возведение экономически нецелесообразно и не окупится, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников и промышленников.

Главным грузом для переправы мог бы стать уголь, однако по данным источников, ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал идею.

12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вновь поручил проработать экономические показатели проекта. Глава государства отметил, что сооружение могло бы раскрыть потенциал портов региона. В конце июля он уже говорил об этом после встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

В июне сообщалось, что началось проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин. Транспортная магистраль должна пройти через Ульчский район Хабаровского края, где работают специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства. Работы начались по заказу РЖД еще в апреле 2018 года.

Ориентировочная стоимость всего инфраструктурного проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Из них 252,8 миллиарда будет потрачено на строительство шестикилометрового моста, который свяжет материк и остров. По оценкам РЖД, он обойдется в 3,5 раза дороже Крымского.

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