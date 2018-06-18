Строительство нового мегамоста застыло в ожидании Путина

Строительство моста, который свяжет остров Сахалин с материком, будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в эфире телеканала НТВ.

«Сахалинский мост может быть только решением президента РФ, никто другой такую задачу решить не сможет, поэтому мы ждем, какое решение примет президент», — сказал он.

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По словам вице-премьера, в настоящее время идут расчеты по программе, которую он предложил президенту в части развития округа. «Там большая программа, мы договорились, что, когда все расчеты будут завершены, мы соберемся вместе, обсудим, с какими предложениями будем выходить на Владимира Владимировича», — отметил Трутнев.

Некоторые предложения уже одобрены Путиным, например, расширение пропускных способностей БАМа и Транссиба, добавил полпред.

По оценке РЖД, стоимость железнодорожного моста на Сахалин в пересчете на километр окажется в 3,5 раза выше, чем стоимость Крымского моста. Проект с учетом железнодорожных подходов обойдется в 540,3 миллиарда рублей, из которых на мост собираются потратить 252,8 миллиарда.

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