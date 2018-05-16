Новый мегамост обойдется России дороже Крымского

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Стоимость железнодорожного моста на Сахалине, который свяжет остров с материком, в пересчете на километр окажется в 3,5 раза выше, чем стоимость Крымского моста. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные оценки РЖД.

Согласно материалам компании, оптимальным признан маршрут от станции Селихин в Хабаровском крае через наиболее узкое место в Татарском проливе к станции Ныш на Сахалине. Длина моста составит шесть километров, общая протяженность маршрута — 585 километров.

Стоимость проекта, по оценке РЖД, с учетом железнодорожных подходов составит 540,3 миллиарда рублей, из которых на мост собираются потратить 252,8 миллиарда. Еще более 90 миллиардов планируется вложить в железные дороги Сахалина и около 100 миллиардов — в проект глубоководного терминала в Ильинском, откуда можно будет доставлять уголь поездами.

Как отметили в РЖД, проектные работы запланированы на 2018-2020 годы, строительные работы — на 2019-2023 годы. В компании при этом подчеркнули, что параметры «предварительные», проект находится на стадии проработки.

В результате, как отмечают эксперты газеты, стоимость моста в пересчете на километр окажется в 3,5 раза выше, чем у Крымского моста. Такую ситуацию объясняют высокой сейсмичностью, сложными инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, труднодоступностью района и его принадлежностью к Крайнему Северу.

«Главный вопрос: в Крыму население более 2,5 миллиона человек, а на Сахалине — до 500 тысяч человек. Актуальным мост может быть, только если продолжат строительство в сторону [японского острова] Хоккайдо», — считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он добавил, что пока стоимость моста на Сахалине не включает затраты на обеспечение транспортной безопасности и выкуп земли.

Президент России Владимир Путин 15 мая официально открыл Крымский мост и проехал по нему на КамАЗе. Этот мост, длина которого составляет 19 километров, стал самым протяженным в России. Проект реализовывался за счет средств федерального бюджета. Его общая стоимость оценивается почти в 228 миллиардов рублей.

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