ЦБ превратил Сахалин в полуостров

На новых банкнотах номиналом в 2000 рублей Сахалин изображен как полуостров — водного раздела между материковой части России и островом нет. Фотографии купюр можно разглядеть на официальном сайте Банка России.

Если приблизить изображение, то можно увидеть, что водной границы между сушой и островом нет, есть только белые очертания границ.

В четверг, 12 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина презентовала новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. На двухсотрублевке изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюрах номиналом 2000 рублей символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром Восточный.

Дизайн новых купюр вызвал неоднозначную реакцию среди россиян. Накануне бывший художник Гознака Юрий Ковердяев расстроился из-за дизайна новых банкнот. По его словам, они выбиваются из общего ряда и очень похожи на деньги иностранных государств.

Более того, пользователи социальных сетей уличили Гознак и ЦБ в использовании базовых шрифтов Google и Microsoft. В Гознаке позднее признали, что использовали общедоступный шрифт компании Билла Гейтса. Речь идет про шрифт Segoe Ui.

В ходе презентации новых банкнот глава Гознака Аркадий Трачук фактически анонсировал обновление дизайна всех банкнот. По его мнению, действующие рубли устарели и их надо менять.