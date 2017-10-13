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Гознак открестился от превращения Сахалина в полуостров

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Гознак отрицает, что на новых купюрах номиналом 2000 рублей остров Сахалин превратили в полуостров. Компания утверждает, что на купюрах слишком большое масштабирование, поэтому и складывается ложное впечатление об объединении острова и материка. Сообщение Гознака приводит РИА Новости.

«Относительно запросов, касающихся острова Сахалин, якобы превращенного создателями дизайна в полуостров, обращаем внимание, что ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 километра. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около восьми сотых одного миллиметра, или 80 микрон», — объяснили в Гознаке, настаивая на том, что проливы Невельского и Амурского лимана на купюрах изображены корректно.

В сообщение Гознака отмечается, что контуры суши на купюрах выделены белым  — именно они и пересекаются, а не материковая часть России и Сахалин. «Белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и остров Сахалин не соединяются друг с другом», — уверили в Гознаке.

Гознак прислал агентству увеличенный в 10 раз фрагмент купюры. На нем действительно видно, что материк и остров соединены только белыми контурами, но не сушей.

12 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На них изображены символы Севастополя и Дальнего Востока. Новые купюры, а именно их внешний вид, привел к массе споров. Например, бывший дизайнер Гознака Юрий Ковердяев расстроился из-за дизайна новых банкнот. Он убежден, что они слишком выбиваются из ряда действующих рублей и очень похожи на иностранные банкноты.

Вдобавок Гознак и ЦБ уличили в использовании базовых шрифтов Google и Microsoft. Гознак в итоге признал, что для купюр использовали шрифт Segoe Ui, права на который принадлежат Microsoft.

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