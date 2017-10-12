Набиуллина показала новые купюры с Севастополем и Владивостоком

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло в форме телемоста Москва-Владивосток-Севастополь.

Глава ЦБ отметила, что новые банкноты будут вводиться в обращение поэтапно, что соответствует международной практике для противодействия фальшивомонетчикам.

Руководитель Банка России заверила, что на инфляцию ввод новых купюр в обращение не повлияет. При этом может сократиться число банкнот номиналом в 100 и 1000 рублей.

По словам Набиуллиной, первыми в октябре новые купюры получат столица и регионы, которые на них изображены, то есть Дальний Восток и Крым. «Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку», — сказала она.

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Набиуллина добавила, что с 12 октября банкоматы и кассовое оборудование, которые до этого тестировались на образцах, будут настраиваться на использование живых новых банкнот.

Символы, которые будут изображены на новых купюрах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса, проходившего с июня по октябрь прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России.

В итоге было решено, что на банкноте в 200 рублей появятся символы Севастополя (памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а в 2000 рублей — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).

О том, что Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, стало известно в апреле прошлого года. Целесообразность их появления Набиуллина объясняла тем, что они позволят упростить расчеты граждан за товары и услуги. Это, по ее словам, связано с тем, что значительная часть платежей наличными у россиян находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 5000 рублей.

