ЦБ назвал срок появления в обращении купюр в 200 и 2000 рублей

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре этого года. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, его слова приводит РИА Новости.

Лунтовский отметил, что их окончательный дизайн планируется утвердить в июле. «Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», — добавил он.

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Символы, которые будут изображены на новых купюрах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса, проходившего с июня по октябрь прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России.

В итоге было решено, что на банкноте в 200 рублей появятся символы Севастополя (памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а в 2000 рублей — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).

О том, что Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, стало известно в апреле прошлого года. Целесообразность их появления глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла тем, что они позволят упростить расчеты граждан за товары и услуги. Это, по ее словам, связано с тем, что значительная часть платежей наличными у россиян находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 5000 рублей.