Глава Гознака потребовал поменять дизайн всех рублей

Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук призвал поменять дизайн всех рублевых банкнот, он настаивает, что время пришло. Об этом он заявил в ходе презентации новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, передает ТАСС.

«Мне кажется, в некоторых случаях уже настал момент менять внешний вид. Концепция внешнего вида неизменна с 1995 года, уже более 20 лет. За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились», — сказал Трачук. Сроки проведения модернизации рублевых банкнот он не назвал, уточнив, что вопрос обсуждается.

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Обычно регулятор обновляет дизайн банкнот раз в семь лет. К этому сроку как раз подходит пятитысячная купюра. «Пятитысячная банкнота была введена в обращение, если я не ошибаюсь, в 2011 году, семь лет наступает в следующем году. Можно предположить, что будет проводиться работа [по обновлению]», — отметил директор Гознака. В рамках обновления может быть изменена цветовая гамма. По словам Трачука, Гознак и ЦБ намерены использовать всю линейку цветов, чтобы купюры были легко узнаваемыми.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг, 12 октября, представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.

После презентации бывший дизайнер действующих рублей сообщил, что внешний вид новых банкнот его расстроил, так как они слишком напоминают дизайн денег многих иностранных государств.