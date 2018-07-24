Экономика
 
Последние новости
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
Москву нарекли столицей мирового футбола  
Британцы разглядели дохлого льва на банке сиропа и пришли в ужас
Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Охотники попытались убить медвежонка и еле спаслись от его матери
Правительство определилось с системой повышения пенсий
Минобороны поймали на создании фейковых видео с ракетами
Новости партнеров

Путин дал добро на новый мегамост

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства нового мегамоста, который свяжет Сахалин и материковую часть страны. Об этом президент заявил по итогам встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, передает пресс-служба Кремля.

«Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И, как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей — можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно», — сказал Путин.

Он отметил, что понимает важность этого вопроса для жителей Сахалина, а также перспективность подобного проекта для развития всего Дальнего Востока и Севера России.

Точно оценить строительство моста должно будет правительство. Проект планируется реализовать частично на деньги регионального бюджета, которые Сахалин получает, например, по СРП-2 (соглашение о разделе продукции).

В июне сообщалось, что началось проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин. Транспортная магистраль должна пройти через Ульчский район Хабаровского края, где работают специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства. Работы начались по заказу РЖД еще в апреле 2018 года.

Ориентировочная стоимость всего инфраструктурного проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Из них 252,8 миллиарда будет потрачено на строительство шестикилометрового моста, который свяжет материк и остров. По оценкам РЖД, он обойдется в 3,5 раза дороже Крымского.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Началось проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин
Строительство нового мегамоста застыло в ожидании Путина
Новый мегамост обойдется России дороже Крымского
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

На газах

Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
15:2722 июля

Сечин спрогнозировал цену на нефть к концу года

13:33Сегодня

Google выдержал удар Европы

23:4221 июля

МВФ раскритиковал экономическую политику Трампа

Экономика09:30Сегодня

От дома до значка

Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
12:24Сегодня

Депутаты одобрили повышение НДС

19:4423 июля

Немцев призвали сдавать пустые бутылки

20:2116 июля

США пригрозили конкуренцией «Северному потоку-2»

Экономика00:0221 июля

Шальной куш

На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
11:49Сегодня

Россияне полюбили пиво

18:2323 июля

В России подешевел бензин

10:29Сегодня

США нанесут удар по автомобилям из Европы

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Россиянка сохранила картинки с мемами и получила две уголовные статьи
Российские полицейские избили инвалида-колясочника за рацию
Россияне стали активнее толстеть
Тюменец прокатился по городу в ванне и получил штраф за нарушение ПДД
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Израиль сбил самолет «Сухого»
Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»
Северная Корея начала сносить очередной ядерный полигон
Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме
Американским и российским военным снова запретят сотрудничать
Эрдоган увидел призрак Гитлера
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Основатель Femen покончила с собой
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Школьный учитель порадовался убийству олимпийского призера и попал под статью
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Депутаты одобрили повышение НДС
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Россияне полюбили пиво
Все материалы
Силовые структуры
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Объяснено появление загадочного объекта у галактики Андромеды
Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
Черчесова выдвинули на звание лучшего тренера года
Геймер бросил самую сексуальную ведущую прогноза погоды ради игры
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Чемпионка России по футболу умерла в 28 лет
Фанаты довели Месси до бегства по морю
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
Рэпер Паша Техник собрался в наркологическую клинику
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
«Неприкасаемого» рэпера Tekashi69 избили и похитили вооруженные грабители
Канье Уэст снова попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
На панорамах Google обнаружили трехногую женщину-«мутанта»
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Найден способ истребить фото голых девушек в сети
«Уродливый» британец раскрыл хитрый трюк для привлечения девушек и прославился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Журналист НТВ попросил СК проверить стендап-комика из-за шуток о религии
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Ким Кардашьян выпустит духи для всех
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Названы факты о королевских нарядах
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней
В Карелии объявился Хатико
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы