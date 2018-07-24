Путин дал добро на новый мегамост

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства нового мегамоста, который свяжет Сахалин и материковую часть страны. Об этом президент заявил по итогам встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, передает пресс-служба Кремля.

«Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И, как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей — можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно», — сказал Путин.

Он отметил, что понимает важность этого вопроса для жителей Сахалина, а также перспективность подобного проекта для развития всего Дальнего Востока и Севера России.

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Точно оценить строительство моста должно будет правительство. Проект планируется реализовать частично на деньги регионального бюджета, которые Сахалин получает, например, по СРП-2 (соглашение о разделе продукции).

В июне сообщалось, что началось проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин. Транспортная магистраль должна пройти через Ульчский район Хабаровского края, где работают специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства. Работы начались по заказу РЖД еще в апреле 2018 года.

Ориентировочная стоимость всего инфраструктурного проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Из них 252,8 миллиарда будет потрачено на строительство шестикилометрового моста, который свяжет материк и остров. По оценкам РЖД, он обойдется в 3,5 раза дороже Крымского.

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