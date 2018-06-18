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Началась проектировка железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин

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Проектирование новой железной дороги с материковой части России на остров Сахалин уже началось. Транспортная магистраль пройдет через Ульчский район Хабаровского края, где сейчас работают специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

«Сейчас наши специалисты на месте прорабатывают основные проектные решения. Они определяют, как пойдет трасса, через какие населенные пункты, где и какие будут разъезды. Наша задача, как изыскателей, определить наилучшее положение этой железной дороги, чтобы сделать ее строительство оптимальным, как можно меньше земляных работ, как можно ниже перепады высот», — рассказал глава службы инженерных изысканий АО «Дальгипротранс» Дмитрий Симуков. Он добавил, что проектированием самого моста занимается другая организация.

Техническое задание, по которому работают инженеры, было одобрено руководством РЖД в апреле этого года. Закончить план проекта инженеры должны к лету следующего года, само же строительство железнодорожных путей к Сахалину начнется в 2021 году.

Ранее в РЖД называли другие сроки. Компания планировала проектные работы на 2018-2020 годы, строительные работы — на 2019-2023 годы.

Ориентировочная стоимость проекта с учетом железнодорожных трасс — 540,3 миллиарда рублей. Из них 252,8 миллиарда собираются потратить на шестикилометровый мост. По оценкам РЖД, в пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост.

Ранее сахалинские депутаты подсчитали, что новый мегамост позволит вдвое снизить цены на продукты и многие другие товары, а также будет способствовать развитию Дальневосточного региона.

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