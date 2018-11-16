Власти решили срочно помочь Дерипаске на миллиарды рублей

Правительство выделит Росгвардии два миллиарда рублей из резервного фонда на закупку колесных транспортных средств у структур бизнесмена Олега Дерипаски. Проект постановления опубликован на портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, на эти средства будут закуплены «не менее 600 автомобилей на условиях 100-процентного авансирования государственных контрактов, которые, учитывая сжатые сроки, будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники производства автомобильного завода "Урал" и ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"».

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В частности, планируется приобрести 20 бронированных автомобилей «Урал-ВВ», 598 грузовиков повышенной проходимости «Урал-4320» и 15 бронеавтомобилей «Тигр».

Оба предприятия — «Урал» и Арзамасский машиностроительный завод — входят в группу «ГАЗ» и «Русские машины», которыми владеет Дерипаска. Как и другие структуры бизнесмена, они подпали под санкции США в апреле 2018 года.

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