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В США заморозили активы Дерипаски

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Олег Дерипаска

Власти США заморозили активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает газета New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

По словам американских чиновников, активы заморожены на том основании, что их владелец подозревается в связях с лидерами преступного мира и мог участвовать в убийстве, отмывании денег, взяточничестве и рэкете.

Помимо прочего, под арест попали особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. Дом в Нью-Йорке Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 миллиона долларов. По словам федеральных чиновников, с бизнесменом идут переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых операций, которые проводит в Европе. В противном случае они могут попасть под санкции.

В начале сентября сообщалось о том, что американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску. От него хотели получить информацию о российской организованной преступности и о возможном влиянии Кремля на предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа. Российский бизнесмен уведомил Кремль о попытке вербовки.

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