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Дерипаска нашел способ выйти из-под санкций США

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Олег Дерипаска

Группа En+ Олега Дерипаски представила Минфину США окончательный план по выводу компании из-под санкций. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В частности, бизнесмен хочет продать акции компании банку ВТБ, снизив таким образом свою долю до 45 процентов. В настоящее время Дерипаске принадлежат 66 процентов акций En+ — через них он контролирует 48 процентов в компании «Русал». Также предприниматель соглашается юридически не препятствовать назначению независимых директоров En+.

Кроме того, все дивиденды от оставшихся акций Дерипаски будут направлены на escrow-счет (особый тип доверительных счетов) без возможности вывода денег, пока с него не будут сняты санкции.

Впрочем, FT отмечает, что Вашингтон может не одобрить участие в этом плане ВТБ, часть активов которого (менее 2 процентов) также находится под американскими санкциями.

Компании Дерипаски вместе с другими российскими предприятиями и частными лицами попали под очередную волну ограничительных мер 6 апреля. Им запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру тоже грозят ограничения. В мае бизнесмен покинул совет директоров En+.

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