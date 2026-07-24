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12:33, 24 июля 2026Мир

Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Euractiv: Венгрия заблокировала шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Dhanya Ann Thoppil / Reuters

Венгрия на техническом совещании в среду заблокировала следующие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Страны не смогут начать официальные переговоры с ЕС по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности до 1 сентября, на которое запланировано следующее техническое заседание.

Европейская комиссия сообщала, что надеется открыть оставшиеся переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдавии до конца лета.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для вступления Украины в Европейский союз. Кроме того, премьер Словакии выступил за активное участие ЕС в переговорах о завершении конфликта.

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