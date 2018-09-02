ФБР решило завербовать российских олигархов и потерпело фиаско

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США планировали завербовать российских олигархов в качестве информаторов. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, выбор американских властей пал, в частности, на Олега Дерипаску. Спецслужбы всячески намекали Дерипаске о возможном содействии в получении виз, а также предлагали разрешить его проблемы с законами США. Взамен они хотели информацию о российской организованной преступности и о возможной помощи Кремля Трампу с его предвыборной кампанией.

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Систематические попытки добиться сотрудничества, похоже, не достигли успеха. Дерипаска заявил следователям, что не согласен с их подозрениями, а позднее даже уведомил Кремль о попытке вербовки.

Газета уточняет, что случай с Дерипаской — не единственный. Всего в поле зрения агентов попадали около шести олигархов, и спецслужбы также потерпели фиаско.

6 апреля Олег Дерипаска вместе с другими российскими предприятиями и частными лицами попал под очередную волну американских санкций. Ограничения вводятся в рамках Закона о противодействии противникам США (CAATSA), а это значит, что под них подпадают не только фигуранты списка, но и все их партнеры, контрагенты и иные лица, действовавшие в их интересах.

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