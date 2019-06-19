Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Продовольственный сектор Евросоюза полностью оправился от российских контрсанкций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Она сослалась на выводы Еврокомиссии, согласно которым производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта. Издание уточняет, что европейские аграрии переориентировались на США, Японию и Норвегию.

Могерини пояснила, что Евросоюз в 2018 году экспортировал продовольствие на 137,4 миллиарда евро, с досанкционного 2013 года этот показатель увеличился на 14,6 процента. «Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым», — резюмировала она.

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