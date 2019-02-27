Россиянам оставят иностранные продукты

Минсельхоз не поддержал предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) о расширении веденного в 2014 году эмбарго на поставки продуктов из стран, поддержавших антироссийские санкции, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, расширение списка запрещенных к ввозу в Россию продуктов несет в себе много рисков из-за отсутствия качественных аналогов. В частности, в стране не развито производство ингредиентов для детского питания. Не исправит ситуацию покупка сырья у стран, не попавших под эмбарго, — качество их продукции значительно ниже.

Такое же положение дел наблюдается в отрасли материалов для разведения лосося. Об этом на совещании в Минсельхозе рассказал глава Рыбного союза Сергей Гудков.

Ранее ФТС предложила значительно расширить перечень запрещенных к ввозу товаров. Ведомство пояснило, что сейчас многие поставщики обходят ограничения, проставляя на товарах неверные коды. В качестве примера приводился хамон из Евросоюза, обозначаемый как «мясная продукция из третьих стран».

В качестве решения таможенники попросили полностью запретить импорт готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, консервированных овощей, орехов, икры лососевых и других категорий продуктов из поддержавших санкции стран.

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