ТАСС: Командир ВСУ под Харьковом пытался скрыть уничтожение военных, обналичив их деньги

Военнослужащие расчетов БПЛА Вооруженных сил Украиины (ВСУ) были уничтожены под Харьковом. Их командир попытался скрыть потери и пошел на хитрость — отдал приказ обналичить деньги с карточек подчиненных, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«В селе Зиньковское Харьковской области — командир взвода ударных БПЛА 430-го полка беспилотных систем ВСУ старший лейтенант Базавлук Роман, а в районе Лозовой ликвидирован замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й отдельной бригады теробороны, участник так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе майор Андрей Притюпа», — уточнил данные ликвидированных военных собеседник агентства.

Он также назвал имя их командира — Евгений Ткаченко. По словам источника, украинский военнослужащий «не только пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов, но и приказал обналичить все деньги с карточек подчиненного личного состава».

Ранее стало известно, что комбрига ВСУ Богдана Пржегалинского сняли с должности за потери под Купянском на харьковском направлении.