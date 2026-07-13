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07:40, 13 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Курильских островов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Землетрясение произошло в российском регионе. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмичсекого центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 13 июля, в 03:55 по местному времени (21:55 12 июля мск). Их магнитуда достигала 4,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением, способным вызвать повреждения в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 128 километрах к юго-востоку от города Курильск на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 35 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 10 июля, в 10:38 по местному времени (01:38 мск). Эпицентр явления находился в 76 километрах к северо-востоку от города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 56 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

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