На Украине появились тотализаторы смерти для ставок на выживание бойцов ВСУ

На Украине появились «тотализаторы смерти» — чат-боты и каналы, где предлагается делать ставки на исход пребывания украинских военных на передовой. Об этом сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур.

По данным собеседницы агентства, подобная практика берет начало еще с 2014 года, когда отдельные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовывали для желающих нечто вроде «сафари» за отдельную плату. Теперь этот формат трансформировался: ставки можно делать на жизнь и смерть солдат, находящихся в зоне боестолкновений.

Кроме того, по словам источника, ставки заключаются и на тех военнослужащих, которые покинули позиции без разрешения и были задержаны заградительными отрядами. Задержанным якобы дают возможность снова бежать, после чего начинается их преследование с возможностью делать ставки на исход такой «охоты».