Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 13 июля 2026Бывший СССР

«Тотализаторы смерти» появились на Украине

На Украине появились тотализаторы смерти для ставок на выживание бойцов ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

На Украине появились «тотализаторы смерти» — чат-боты и каналы, где предлагается делать ставки на исход пребывания украинских военных на передовой. Об этом сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур.

По данным собеседницы агентства, подобная практика берет начало еще с 2014 года, когда отдельные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовывали для желающих нечто вроде «сафари» за отдельную плату. Теперь этот формат трансформировался: ставки можно делать на жизнь и смерть солдат, находящихся в зоне боестолкновений.

Кроме того, по словам источника, ставки заключаются и на тех военнослужащих, которые покинули позиции без разрешения и были задержаны заградительными отрядами. Задержанным якобы дают возможность снова бежать, после чего начинается их преследование с возможностью делать ставки на исход такой «охоты».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Три человека погибли в Подмосковье при атаке ВСУ
    Москвичей предупредили о дождях с грозой
    Собянин сообщил о сотнях летевших в сторону Московского региона беспилотников
    Киеву предрекли провал в выпуске ракет Patriot в ближайшие годы
    Командир уничтоженных военных ВСУ пытался скрыть случившееся и пошел на хитрость
    Землетрясение произошло в российском регионе
    Спор работниц российской АЗС закончился кровавой расправой
    Известный рэпер задолжал в России более полумиллиона рублей
    «Тотализаторы смерти» появились на Украине
    Объявлено о разрушениях после налета ВСУ на Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok