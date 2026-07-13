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07:42, 13 июля 2026Бывший СССР

Киеву предрекли провал в выпуске ракет Patriot в ближайшие годы

РИА Новости: Запуск производства ракет для Patriot на Украине займет не менее 3-4 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Toru Hanai / Reuters

Даже в случае получения от Вашингтона лицензии на сборку ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, Киев не сможет оперативно закрыть проблему нехватки перехватчиков. Как следует из анализа РИА Новости, основанного на опыте других стран, запуск серийного производства в лучшем случае растянется на три–четыре года.

Пример Японии, обладающей развитой оборонной промышленностью, показывает, что даже в мирных условиях процесс занимает годы. Меморандум о локализации выпуска ракет PAC-3 Токио подписал в 2005 году, а первый пуск японской сборки состоялся лишь спустя четыре года.

Сходные сроки фиксируются и в Германии: контракт с консорциумом COMLOG на расширение производства GEM-T в Европе был заключен в январе 2024-го, однако, по заявлению главы предприятия Томаса Готтшильда, старт выпуска ожидается не ранее конца 2026-го, а первые поставки — в начале 2027-го.

Таким образом, даже при самом благоприятном раскладе — оперативном одобрении со стороны СШАУкраине придется ждать несколько лет, прежде чем собственное производство сможет обеспечить армию необходимыми боеприпасами. В краткосрочной перспективе дефицит перехватчиков останется нерешенным.

Ранее в Соединенных Штатах заявили об отсутствии ракет для нужд ВСУ. На это указал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.

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