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03:44, 12 июля 2026Мир

В США сообщили Украине об отсутствии ракет для нее

Аналитик Макговерн: У США нет никаких ракет для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S Navy/ Globallookpress.com

У США нет ракет для поставок Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

По его словам, такая ситуация сложилась, потому что Вашингтон не разрабатывал никакую стратегию по Украине. Как считает эксперт, недальновидная политика США стала одной из причин, по которой Киев терпит крах.

«И, знаете, если посмотреть на все, что [президент США Дональд] Трамп делал в отношении Украины — ну, оружия-то для поставок у нас больше не осталось, честное слово. Так что для Украины не будет ни ракет Tomahawk, ни ракет Patriot», — отметил он.

Ранее Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он уточнял, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

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