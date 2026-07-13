Известный рэпер задолжал в России более полумиллиона рублей

Долг рэпера Лигалайза превысил 700 тысяч рублей в России

Рэпер Андрей Меньшиков, известный под творческим псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом), задолжал в России более полумиллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

На прошлой неделе московский суд оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей, а в сентябре прошлого года с Меньшикова взыскивалась задолженность по кредитам и иноагентскому штрафу почти 200 тысяч рублей.

На сегодняшний день с рэпера принудительно взыскивают в сумме 730 тысяч рублей по шести исполнительным производствам.

Лигалайз покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), в декабре 2024 года Минюст внес рэпера в перечень иностранных агентов.

Осенью же 2025 года музыканта выписали из московской квартиры мачехи по ее просьбе.