Путин объяснил уничтожение продуктов

Уничтожение продуктов в некоторых случаях имеет экономический смысл, заявил президент России Владимир Путин, которого цитирует «Интерфакс».

«Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее», — отметил Путин.

По его словам, такой подход может звучать «не очень комфортно и благообразно», однако он стимулирует экономический рост, от которого в итоге выигрывают все. В качестве примера глава государства привел гуманитарную помощь из-за границы, которая «разоряет» отечественных производителей, лишая их спроса.

С 2014 года в России действует продовольственное эмбарго — запрет на ввоз ряда продуктов питания из стран, которые ввели антироссийские санкции.

С 2015 года контрабандные продукты, незаконно импортированные из этих стран, уничтожаются.

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