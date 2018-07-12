Путин продлил продуктовое эмбарго

Президент России Владимир Путин продлил до конца следующего года действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 12 июля.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293», — говорится в указе.

Летом 2014 года Москва ввела запрет на ввоз в страну ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн.

С 1 января 2016-го Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины. В июле 2017-го российские власти продлили действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года.

В конце апреля Владимир Путин поблагодарил россиян за то, что они с пониманием отнеслись к введению Москвой ответных санкций против зарубежных стран. По его словам, эти меры пошли на пользу отечественным производителям. Ранее он заверил, что Москва будет сохранять контрсанкции до тех пор, пока Запад не отменит свои ограничительные меры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!