Новак назвал срок отмены эмбарго на импорт турецких овощей в Россию

Отмена эмбарго на поставки турецкой сельхозпродукции на российский рынок может произойти до 20 октября 2017 года. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии и министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Да, конечно (велик шанс отмены ограничений до 20 октября — прим. «Ленты.ру»). Мы сегодня обсуждали срок, это 13 сентября. Мы уверены, что к межправительственной комиссии все будет понятно», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли полностью урегулирован вопрос по турецкому импорту к заседанию комиссии, которое пройдет 20 октября в Казани.

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По словам Новака, первая консультация по снятию ограничений на поставку в Россию сельхозпродукции прошла вчера на международной ярмарке в турецком Измире. «Договорились, что 13 сентября будет проведена рабочая группа по сельскому хозяйству в рамках межправкомиссии», — сказал министр.

К следующей встрече будут разработаны необходимые документы на все виды овощей и фруктов. «По томатам отдельно будут подготовлены предложения по либерализации, но контрактные параметры будут проработаны между сельскохозяйственными министерствами», — уточнил он.

9 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара примет ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

По данным Национального плодоовощного союза России сообщили, потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов.

В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого Россия ввела в отношении Турции продуктовое эмбарго. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Однако запрет на импорт турецких томатов пока сохраняется.