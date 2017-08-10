Помидорное эмбарго России обошлось Турции в два миллиарда долларов

Потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов. Об этом в четверг, 10 августа, заявил аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин, сообщает РИА Новости.

По его словам, ранее в Россию экспортировалось около 40 процентов выращенных в Турции помидоров.

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В 2016 году российское производство томатов увеличилось на 18 процентов. «Таким образом, самообеспеченность страны по этой культуре составляет приблизительно 40 процентов», — указал Лапшин.

После закрытия российского рынка производители из Турции направили часть своего экспорта в Белоруссию, пояснил он. Место турецких поставщиков в России частично удалось занять Китаю, в два раза увеличил объем поставок Азербайджан, почти в три раза — Марокко, немного нарастила поставки Белоруссия.

9 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара примет ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции, в том числе помидоров.

7 августа глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что Москва не готова закупать турецкие томаты.

В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Но ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.