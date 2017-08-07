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Ткачев отверг возможность возврата турецких помидоров в Россию

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Александр Ткачев
Александр Ткачев

Россия не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24». Видео доступно на сайте «Вести.Ru».

«Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами — это и огурцы, и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства», — пояснил чиновник.

Он отметил, что было бы неправильно по отношению к собственным производителям возвращать турецкие помидоры в Россию. «Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать», — сказал министр.

25 июля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Москва и Анкара продолжат обсуждение поставок турецких помидоров на российский рынок в ходе Измирской выставки 18 августа. «По итогам посмотрим. Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные», — отметил Дворкович.

В начале июня он говорил, что импорт помидоров из Турции может быть разрешен в некоторые сезоны для переработки, однако о больших объемах поставок речи не идет.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Так, 31 мая 2017 года российский лидер Владимир Путин отменил запрет для работодателей привлекать для трудовой деятельности турецких граждан. Ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.

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