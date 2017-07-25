Поставки турецких помидоров в Россию обсудят в августе

Москва и Анкара продолжат обсуждение поставок турецких помидоров на российский рынок в ходе Измирской выставки 18 августа. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».

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«Ближайшие консультации будут во время Измирской выставки, 18 августа, по-моему, она будет, у нас там делегация едет, и коллеги будут эту тему обсуждать. По итогам посмотрим. Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные», — приводит агентство слова российского чиновника.

Ранее, 21 июня, глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Россия не отменит эмбарго на поставки томатов из Турции в обозримом будущем. «Может быть, когда-нибудь разрешим, но не в ближайшие годы точно», — подчеркнул он.

В начале июня Дворкович отмечал, что импорт помидоров из Турции может быть разрешен в некоторые сезоны для переработки, однако о больших объемах речи не идет.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности, запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Так, 31 мая 2017 года российский лидер Владимир Путин отменил запрет для работодателей привлекать для трудовой деятельности турецких граждан. Ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.