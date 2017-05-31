Песков рассказал о судьбе турецких помидоров

Решение президента России Владимира Путина об отмене ряда экономических мер в отношении Турции не распространяется на ограничение импорта турецких томатов. Об этом в среду, 31 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае это не касается этих самых пресловутых помидоров, речь идет о других деталях», — сказал он.

Песков уточнил, что указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» подписан для развитие договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в начале мая в Сочи. «Когда были переговоры в Сочи, президенты констатировали, что отменяют ограничения, которые ранее вводились, за небольшим исключением. Произошла формализация этих договоренностей», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее 31 мая Путин снял ряд ограничений в отношении Турции: отменен запрет для работодателей в России на привлечение для работы граждан Турции, изменен список категорий граждан республики, имеющих право на поездки в РФ по безвизовому режиму и прочее.

3 мая президенты России и Турции договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом меры в отношении поставок в Россию помидоров сохранены.

C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.