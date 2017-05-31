Путин отменил ряд экономических ограничений в отношении Турции

Президент России Владимир Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции. Об этом сообщается в среду, 31 мая, на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, утратившим силу признается положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории России.

Также снимается запрет для работодателей в РФ на привлечение для работы граждан Турции, «не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 года».

Кроме того, изменен список граждан республики, имеющих право на поездки в Россию по безвизовому режиму. Путин поручил МИД уведомить Турцию о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами стран об условиях взаимных поездок граждан.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Москва ввела визы для турецких граждан с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами. Он возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Тогда же было введено эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции.