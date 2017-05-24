Турецкие экспортеры объяснили причину ограничений российского экспорта

Турецкие экспортеры объяснили решение ограничить ввоз из России всех видов сельхозпродукции до уровня 20-25 процентов от их общего объема импорта желанием обезопасить свой бизнес. Об этом РИА Новости заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

«Мы распределили квоты по странам. Мы хотим обезопасить себя, если с какой-то страной у нас возникнут проблемы, чтобы мы не остались ни с чем», — отметил он.

Зекерия Мете также подчеркнул, что решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20-25 процентов принято Союзом экспортеров Стамбула, а не министерством экономики. «Мы решаем, а Минэкономики принимает или не принимает его. Сейчас данное решение уже принято. Завтра, в зависимости от изменения обстоятельств, оно может быть изменено», — сказал он.

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Ранее 24 мая стало известно, что Турция ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла и пшеницы. Квота на масло составляет 15-30 процентов, на пшеницу — не более 25 процентов от всех лицензий, выданных на импорт зерна.

4 мая Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Это произошло после переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в результате которых стороны договорились о снятии ограничений, касающихся экономических отношений двух стран. Однако ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохраняются.

Эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции Россия ввела с 1 января 2016 года. Это решение стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.