Турция ограничила поставки подсолнечного масла из России

Турция ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла. Об этом РИА Новости в среду, 24 мая, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

По его словам, заявки на поставки российского продукта удовлетворяются не в полном объеме, квота составляет 15-30 процентов.

Ранее 24 мая газета «Ведомости» сообщила о введении Турцией дополнительных ограничений на поставки российской пшеницы. По новым правилам, отныне на Россию должно приходиться не более 25 процентов от всех лицензий, выданных на импорт зерна.

При этом президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял Rambler News Service, что не знает о введении ограничений на импорт российской пшеницы.

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4 мая Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Это произошло после переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в результате которых стороны договорились о снятии ограничений, касающихся экономических отношений двух стран. Однако ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохраняются.

Эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции Россия ввела с 1 января 2016 года. Это решение стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.