Дворкович раскрыл планы России по турецким помидорам

Импорт помидоров из Турции может быть разрешен в некоторые сезоны для переработки, однако о больших объемах речи не идет, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Его слова передают РИА Новости.

«Мы видим, что в отдельные периоды в течение года, в отдельные сезоны для наших перерабатывающих предприятий, которые используют томаты для производства отдельных видов продукции (соусов, соков), важно наличие более дешевой продукции», — сказал Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, в течение лета стороны будут обсуждать вопрос ввоза помидоров. «Мы можем выйти на какую-то договоренность. Но я бы не ожидал каких-то очень высоких объемов поставок, все равно они будут достаточно ограничены, если мы придем к соглашению», — подчеркнул вице-премьер.

Материалы по теме В комнате стало радушно Действительно ли договорились между собой Путин и Эрдоган

«Самый острый период с точки зрения нехватки российских томатов начинается с ноября и заканчивается примерно в апреле, поэтому до этого времени, я думаю, мы будем вести консультации (...). У нас в этом нет острой необходимости, потому что есть поставки из других стран, но турецкие томаты дешевле», — уточнил Дворкович.

1 июня министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что запрет на помидоры из Турции продлится еще как минимум три года. «Мы уже в два раза снизили импорт томатов и производим у себя в стране 800 тысяч тонн (…). Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн — это, как я говорил, три-пять лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, внутреннего спроса», — пояснил он в интервью агентству «Прайм». Ткачев добавил, что в России появится свой томат. «Недалек тот день, когда мы будем думать об экспорте своей овощной продукции», — сказал министр.