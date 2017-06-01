Ткачев назвал срок действия эмбарго в отношении турецких помидоров

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что действие эмбарго в отношении турецких помидоров продлится еще как минимум три года. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает kp.ru.

За это время отечественные фермеры смогут увеличить производство томатов. В настоящее время выращивается 800 тысяч тонн этих овощей, а чтобы полностью покрыть потребности российского рынка, необходимо еще 0,5 миллиона тонн. «У нас появится свой российский помидор. Недалек тот день, когда мы будем думать об экспорте своей овощной продукции», — отметил Ткачев.

3 мая президенты России и Турции договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом меры, касающиеся поставок в Россию помидоров, сохранены.

C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

