В Плодоовощном союзе оценили последствия возвращения в Россию турецкой продукции

Возвращение турецких овощей не станет критичным для российского рынка. Об этом заявил РИА Новости глава Плодоовощного союза Сергей Королев.

«В целом никакой трагедии в возвращении турецких овощей нет, тем более если они вернутся в летний период, — отметил Королев. — Сейчас уже появляются наши овощи с юга России, центр в ближайший месяц-полтора уже начнет получать урожай». Он также подчеркнул, что в летний период цены на овощи, как правило, падают, и импортеры серьезно конкурируют между собой.

Пр словам Сергея Королева, поставки турецких овощей начнутся сразу после выхода соответствующего постановления правительства России. «Но это не критично для нас абсолютно, они с нашими фермерами никак не пересекутся и не будут напрямую конкурировать. Летом мы намного более конкурентоспособны, чем турецкая продукция», — отметил глава союза.

Ранее 31 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции. В частности, утратившим силу признается положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории России.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что решение президента России об отмене ряда экономических мер в отношении Турции не распространяется на ограничение импорта турецких томатов. По его словам, указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» подписан для развитие договоренностей, достигнутых Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале мая в Сочи.

3 мая президенты России и Турции договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом меры, касающиеся поставок в Россию помидоров, сохранены.

C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.