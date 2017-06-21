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Ткачев исключил возвращение турецких помидоров в Россию

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Россия не отменит эмбарго на поставки томатов из Турции в обозримом будущем. Об этом заявил российский министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает ТАСС.

«Может быть, когда-нибудь разрешим, но не в ближайшие годы точно», — подчеркнул глава Минсельхоза.

В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты, кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.

2 июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что допускает возможность поставок томатов с трех предприятий Турции в объеме от 30 до 40 тысяч тонн в год.

Днем ранее Ткачев заявил, что действие эмбарго в отношении турецких помидоров продлится еще как минимум три года. По его словам, за это время российский агропромышленный комплекс сможет увеличить производство томатов. В настоящее время в России выращивается 800 тысяч тонн помидоров, а чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка, необходимо 1,3 миллиона тонн.

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