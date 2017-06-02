Данкверт подтвердил готовность разрешить ограниченные поставки турецких томатов

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что допускает возможность поставок томатов с трех предприятий Турции в объеме от 30 до 40 тысяч тонн в год. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Остальных пока не можем допустить и не можем рассматривать», — подчеркнул Данкверт. По его словам, нет возможности обеспечить контроль за безопасностью продукции. В Турции томаты выращиваются в небольших теплицах, их скупают оптовики. В результате нельзя найти ответственного за выпуск небезопасной продукции, отметил глава Россельхознадзора.

Данкверт подтвердил, что ведомство проверило 16 турецких сельхозпредприятий, выращивающих перец и кабачков. В результате только половина из них может рассчитывать импортировать свою продукцию на российский рынок.

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Президент Владимир Путин 31 мая отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции. В частности, утратившим силу было признано положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.

Два дня спустя Россия сняла эмбарго на ввоз турецких продуктов, за исключением томатов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина 2 июня.

Накануне министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что действие эмбарго в отношении турецких помидоров продлится еще как минимум три года. По его словам, за это время российский АПК сможет увеличить производство томатов. В настоящее время в России выращивается 800 тысяч тонн помидоров, а чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка, необходимо 1,3 миллиона тонн.

