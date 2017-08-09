Турция пообещала защитить свои помидоры

Анкара, возможно, примет ответные меры на ограничение ввоза в Россию турецких помидоров и других продуктов. Об этом в среду, 9 августа, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передает Reuters.

Выступая перед предпринимателями в столице республики, чиновник посетовал, что проблемы, связанные с поставками турецких помидоров в Россию, сохраняются. Он также отметил, что ограничения действуют в отношении других овощей.

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7 августа глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что Москва не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать. «Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами — это и огурцы, и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства», — пояснил чиновник.

В конце июля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Москва и Анкара продолжат обсуждение поставок турецких помидоров на российский рынок в ходе Измирской выставки 18 августа.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Так, 31 мая 2017 года российский лидер Владимир Путин отменил запрет для работодателей привлекать для трудовой деятельности турецких граждан. Ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.