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В России пригрозили Грузии новыми санкциями

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Россия может ввести против Грузии новые ограничительные меры. Об этом сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».

По его словам, Москва пойдет на этот шаг в том случае, если Тбилиси будет проводить дискриминационную политику в отношении русскоговорящих. «Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы и анимацию на русском языке. Кроме того, несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для посетителей из России.

Грузинские и российские авиакомпании не смогут совершать прямые перелеты из-за запрета, который будет действовать с 8 июля по указу президента Владимира Путина.

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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