МИД Грузии осудил брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало инцидент в эфире телеканала «Рустави 2», где ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

МИД страны осудил высказывания журналиста. «[Выражения в эфире «Рустави 2»] не имеют ничего общего со свободой слова и являются провокацией чистой воды, направленной на осложнение непростой ситуации в российско-грузинских отношениях», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты призвали международное сообщество дать оценку произошедшему в эфире телеканала, поскольку такие высказывания нарушают международные профессиональные стандарты.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.

Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».

Это спровоцировало акции протеста возле здания телеканала. Митингующие скандировали «Грузия без Рустави 2» и кидали веники в сторону офиса компании. Они опасаются, что подобные заявления повредят отношениям между Россией и Грузией.

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