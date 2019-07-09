Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии

Один человек пострадал в результате столкновений между участниками различных акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщает «Новое Время».

Митингующий за отставку главы МВД Грузии Георгия Гахарии на антироссийской акции получил травму. Отмечается, что он был госпитализирован с пробитой пряжкой ремня головой. По словам родственников пострадавшего, 22-летний Торнике Беридзе был ранен одним из противников ЛГБТ-сообщества, акция которых также проходит на центральном проспекте столицы.

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В ходе протестов митингующие забросали друг друга бутылками. Причиной инцидента, по некоторым данным, стало то, что несколько участников антироссийского митинга присоединились к акции выступающих против проведения гей-парада.

8 июля сообщалось, что в Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов расположили полицейский кордон и перекрыли дорогу, чтобы разделить демонстрантов, однако между ними происходят столкновения. Кроме вышеупомянутых акций, грузины протестуют против нецензурного выступления Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2», а также проводят Парад гордости в поддержку ЛГБТ, который ранее был отменен организаторами.

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