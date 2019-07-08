В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

На центральном проспекте столицы проходят две акции. Одни активисты требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии, другие выступают против ЛГБТ-сообщества — эта акция началась по окончании «Марша достоинства». Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов расположили полицейский кордон и перекрыли дорогу, чтобы разделить демонстрантов, однако между ними происходят столкновения.

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Еще один митинг проходит в удаленном от центра районе, рядом с офисом телеканала «Рустави 2». Участники акции требуют извинений от журналиста Георгия Габунии, который в эфире программы «Постскриптум» в нецензурной форме оскорбил президента России Владимира Путина, а также от руководства канала.

Четвертая акция проходит у здания МВД на окраине Тбилиси. Издание уточняет, что речь идет о Параде гордости, который ранее отменили организаторы. Его участники позже дошли до проспекта Руставели в центре города.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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