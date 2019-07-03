Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов

Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что полномочия Какичашвили приостановлены до завершения расследования по антироссийским митингам.

В июне МВД Грузии по итогам ведомственной проверки отстранило от службы десять спецназовцев за превышение полномочий при разгоне митинга возле здания парламента. Сообщалось, что в действиях двух силовиков выявили признаки уголовного преступления, материалы в отношении них будут направлены в Генеральную прокуратуру. При этом в ведомстве настаивают, что полиция была вынуждена применить к протестующим разрешенные законом спецсредства «для предотвращения возможных угроз».

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге митингующие пошли штурмовать парламент с требованиями уволить высокопоставленных силовиков и спикера, провести досрочные выборы и избирательную реформу.

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