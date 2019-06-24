Прокуратура Грузии усомнилась в законности силового разгона протестующих

Генеральная прокуратура Грузии проверит возможные факты злоупотреблений полномочиями со стороны силовиков, разгонявших протестующих возле здания парламента. Об этом заявил глава ведомства Кока Кацитадзе, передает грузинский Первый канал.

По его словам, прокуратура «выражает готовность подключить к процессу народного защитника (уполномоченного по правам человека — прим. «Ленты.ру») в тех рамках, которые будут необходимы», для соблюдения прозрачности следственного процесса.

Кацитадзе также попросил граждан предоставить ведомству любые доказательства возможных нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось, что власти Грузии пошли на уступки протестующим и согласились провести парламентские выборы в срок, то есть в 2020 году, но по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера.

Премьер Мамука Бахтадзе подчеркнул, что подобное решение является беспрецедентным. Таким образом, правительство согласилось реформировать действующую систему, согласно которой парламентские выборы проводятся по смешанной системе. Ранее в качестве шага навстречу протестующим избирательный барьер был уже снижен с пяти до трех процентов.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге люди пошли штурмовать парламент с требованиями уволить высокопоставленных силовиков и спикера, провести досрочные выборы и избирательную реформу.

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