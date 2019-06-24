Саакашвили отреагировал на уступки властей Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ответ на решение правящей партии «Грузинская мечта» провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе призвал к проведению в стране досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению политика, лидер правящей партии Бидзина Иванишвили хочет разъединить оппозицию и получить всю власть в стране. «Этот человек действительно считает нас идиотами. Все, кто согласится на это предложение Иванишвили (проводить очередные парламентские выборы по пропорциональной системе — прим. «Ленты.ру») являются или глупцами, или куплеными», — заявил Саакашвили.

Также он посоветовал участникам акций протеста требовать не только отставки министра внутренних дел Гиоргия Гахарии и освобождения всех арестованных демонстрантов, но и назначения внеочередных парламентских выборов и смены председателя Центральной избирательной комиссии Тамары Жвания.

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Ранее 24 июня «Грузинская мечта» приняла решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе подчеркнул, что подобное решение является беспрецедентным.

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Это привело к тому, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Запрет начнет действовать с 8 июля, многие россияне уже сдали заранее купленные билеты. Туроператоры объявили о готовности заморозить продажу путевок в Грузию.

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