Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в понедельник, 24 июня, сообщает Sputnik Georgia.

Он отметил, что партия выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести в следующем году выборы в парламент по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе подчеркнул, что подобное решение является беспрецедентным.

Согласно действующим законам страны, в 2020 году кампания должна была пройти, как и раньше, по смешанной системе в условиях трех процентов проходного барьера (ранее его также в качестве уступки оппозиции снизили с пяти процентов). Такая система предполагала избрание 77 депутатов парламента Грузии по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. Изменение избирательной системы планировалось только к выборам 2024 года.

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Грузинская оппозиция озвучила три основных требования к властям страны 22 июня. Первое из них — отправить в отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии, второе — освободить всех задержанных накануне граждан, третье — начать переговоры с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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